Pace del Mela, presi in flagranza a rubare: arrestati

Nella giornata di sabato 2 maggio a Pace del Mela in contrada Mandravecchia,il Nucleo Radiomobile della compagnia dei Carabinieri di Milazzo,hanno tratto in arresto due cittadini stranieri,in flagranza di reato per furto aggravato in concorso.I due sarebbero stati sorpresi dai militari dell’Arma,impegnati negli straordinari servizi di controllo del territorio,all’interno di un edificio rurale di contrada Mandravecchia,intenti a fare incetta di diversa tipologia di materiali.Sono in corso indagini per verificare l’entità dei danni e le misure restrittive determinate ai due uomini colti in flagranza di reato.