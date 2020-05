Milazzo, aree verdi off-limits: Piazza Nastasi sembra una giungla (FOTOGALLERY)

Non si registra alcuna ordinanza per la riapertura delle aree verdi comunali ancora off-limits.Per il momento non saranno resi fruibili alla collettività né la centralissima Piazza Nastasi né il parco gioco periferico di via Ciantro.<<Non ci sembra opportuno correre questo rischio tenendo conto che la nostra città offre ampi spazi come la Marina Garibaldi,Lungomare di Ponente o il Capo.Zone che si prestano a piacevoli passeggiate e ci permette di essere cauti nella riapertura di queste aree>>.Musica e parole del Sindaco di Milazzo,avv.Giovanni Formica,sulla chiusura delle aree verdi comunali,nessun riferimento al ripristino della villa comunale,ridotta ad una giungla a cielo aperto,che necessita di lavori urgenti di giardinaggio atti a salvaguardare l’incolumità specie dei più piccoli e al potenziamento di giochi attrezzati ormai obsuleti.Ancora nessun riferimento sul mercato settimanale di Ponente che resta sospeso,piegando notevolmente l’economia locale e la categoria dei venditori ambulanti.

