Capoliveri e il “pacchetto scuola”

CAPOLIVERI

Pronto il “pacchetto scuola” per le famiglie residenti i cui figli stanno attualmente frequentando le scuole secondarie di primo e secondo grado nell’anno scolastico in corso. Ne dà notizia la stessa amministrazione comunale che ha pubblicato il bando per l’erogazione del contributo. Il Si tratta di una elargizione pecuniaria forfettaria per le spese sostenute dalle famiglie che hanno iscritto i propri figli nella scuola dell’obbligo e in quella superiore. Il limite Isee per accesso al beneficio è di 15.748,78 euro. Il bando è finalizzato a sostenere le spese necessarie che i genitori in nuclei familiari in condizioni socio economiche più difficili al fine di promuoverne l’accesso e il completamento degli studi sino al termine delle scuole. Il provvedimento riguarda i nuclei familiari che hanno speso denari per l’acquisto di libri scolastici e altro materiale didattico o per servizi scolastici. Il beneficio potrà essere utilizzato per l’acquisto di libri di testo, acquisto di altro materiale e servizi scolastici. Il termine per la presentazione delle domande, una per ciascun figlio, è stato previsto per il 30 maggio 2020, entro e non oltre le 13. Le istanze devono pervenire via mail a: protocollo@comune.capoliveri.li.it. L’ufficio istruzione è a completa disposizione per ogni chiarimento. Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere a Martina Franceschini, componendo i numeri telefonici 0565/967646-967611; oppure tramite email all’indirizzo: m.franceschini@comune.capoliveri.li.it