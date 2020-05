Milazzo, cimitero riaperto ma con alcune criticità

Oggi 6 maggio alle ore 8 riaperti i cancelli del cimitero monumentale di Salita Cappuccini,in seguito all’ordinanza comunale n.19 di lunedì 04/05/2020.Fino alle 18 di oggi,flusso di visitatori gestito con un unica apertura sia per gli ingressi che per le uscite anche se con senso alternato.Per portate un fiore e una preghiera ai cari defunti,richieste le consuete norme:un metro di distanza, mascherina e guanti,per la sicurezza in mattinata presenti Carabinieri in borghese per verificare inottemperanze ai divieti,pomeriggio nessun controllo,solo un giro di pattugliamento ordinario della Guardia di Finanza.Picco di frequenza alle ore 15 con parcheggi selvaggi nel piazzale antistante per assenza di vigilanza.Alle criticità presenti,tuttavia un plauso va alle Società di Mutuo Soccorso e confraternite per l’ordine e la scrupolosa sanificazione degli ambienti,si spera durino anche in futuro tali prescrizioni,resta scarsa invece la potenziale fruizione ad un servizio igienico.