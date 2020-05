Continua l’attività del Soroptimist International con sostegni al territorio

Continua l’attività del Soroptimist International in risposta alle molteplici necessità del territorio a seguito dell’emergenza Coronavirus. Ricordiamo che durante i 2 mesi di lockdown il Soroptimist Isola d’Elba ha sostenuto la Pubblica Assistenza Arciconfraternita Santissimo Sacramento di Portoferraio, la Pubblica Assistenza di Porto Azzurro, la Confraternita Misericordia di Porto Azzurro e la Pubblica Assistenza di Rio Marina, fornendo loro i mezzi necessari per l’acquisto di beni di prima necessità per la tutela sanitaria, e l’Associazione Insieme per l’Elba, guidata da Stefania Di Chiara, e la Caritas di San Giuseppe di cui è responsabile Marcella Bolano, tutte realtà locali che in questo periodo hanno svolto e stanno svolgendo un lavoro encomiabile a favore di tutte quelle famiglie che stanno subendo le conseguenze messe in atto dalla pandemia.

Altrettanto importante il service di sostegno psicologico che vede protagoniste trenta socie psicologhe, psicoterapeute, psichiatre, psicanaliste che si sono messe a disposizione di tutto il territorio nazionale, offrendo la possibilità di avere colloqui di supporto psicologico gratuito a distanza. Un’offerta di aiuto telefonico e on-line per l’esterno mandando un messaggio Whatsapp al +447857546048 o via mail all’indirizzo assistenzapsicologhe@soroptimist.it (il servizio è attivo dal lunedì al sabato). Un gesto solidale di empowerment di collettività. A seguito del riscontro riscosso da questo service il Soroptimist ha deciso di ampliare il supporto alle donne e in generale a tutte le persone in difficoltà, estendendolo anche a imprese, artigiani, commercianti e a quanti versano in gravi condizioni economiche dopo due mesi di lockdown.

Al sostegno psicologico è stato affiancato uno sportello multidisciplinare di informazioni curato, nel rispetto dei codici deontologici, da 150 socie tra commercialiste, avvocate d’impresa e di famiglia, penaliste, notaie, nutrizioniste, pediatre, ginecologhe, interniste, endocrinologhe che saranno raggiungibili telefonicamente al numero 02-5462611.

In questa delicata fase abbiamo capito che il nostro vero patrimonio da donare sono le competenze professionali. Pensiamo che la rapidità, la competenza e la concretezza siano gli unici veri alleati nella lotta contro l’emergenza ha dichiarato Mariolina Coppola, Presidente Nazionale del Soroptimist International d’Italia.

Le socie del Club Isola d’Elba e dei Club di tutta Italia ci sono e continueranno a perseguire gli ideali di solidarietà che caratterizzano l’Associazione da 100 anni, un’Associazione formata da donne di elevata qualificazione professionale impegnate nel sostegno all’avanzamento della condizione femminile nella società e nel mondo del lavoro. Il Soroptimist International Club Isola d’Elba – dichiara la Presidente Rossella Celebrini – continuerà in stretta sinergia con il Soroptimist d’Italia, a mettere a disposizione della collettività le competenze professionali di tutte le socie, lavorando a progetti ed intervenendo con azioni mirate, al fine di fornire un supporto necessario alla ripresa della vita economica e sociale che, ci auguriamo, piano piano si avvii verso la normalità.

Rossella Celebrini