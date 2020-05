Coronavirus, Sicilia a un passo dalla soglia “zero contagi”: a Messina oggi 8 guariti, nessun nuovo caso e nessun morto

Giornata record in Sicilia: oggi su 2696 tamponisi registrano solo 7 nuovi casi di coronavirus. Inoltre si registra anche un nuovo boom di guariti: 80 in più rispetto a ieri. Ecco il quadro riepilogativo della situazione in Sicilia, aggiornato alle ore 16 di oggi, così come comunicato dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale.

Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 95.695 (+2.696 rispetto a ieri), su 85.674 persone: di queste sono risultate positive 3.288(+7), mentre attualmente sono ancora contagiate 2.127 (-74), 910 sono guarite (+80) e 251 decedute (+1).

Degli attuali 2.127 positivi, 370 pazienti (-14) sono ricoverati, di cui 21 in terapia intensiva (-4), mentre 1.757 (-60) sono in isolamento domiciliare.

A Messina e in provincia oggi si registrano zero decessi, nessun nuovo caso, e 8 guarigioni.

Il coordinamento per l’emergenza coronavirus nell’area metropolitana di Messina informa che presso l’ospedale “Papardo” e presso l’A.O.U. Policlinico “G. Martino” di Messina sono state registrate 4 nuove guarigioni di pazienti ricoverati e che erano risultati affetti da Covid-19: al “Papardo” un uomo di 61 anni e una donna di 59 anni; al Policlinico “G. Martino” una donna di 55 anni e un uomo di 39 anni. In città e provincia le guarigioni dal Covid-19 di pazienti che erano stati ricoverati sono ora 107. Sono poi state registrate altre 4 guarigioni di pazienti posti in isolamento domiciliare, che si aggiungono alle precedenti 27. Complessivamente, quindi, il numero dei guariti è ora pari a 138. Gli attuali positivi sono 362. Dall’inizio dell’emergenza i casi accertati in città e provincia sono 552.

Questa la divisione degli attuali positivi nelle varie province:

Agrigento, 69 (0 ricoverati, 65 guariti e 1 deceduto);

Caltanissetta, 99 (16 ricoverati, 52 guariti, 11 deceduti);

Catania, 694 (82 ricoverati, 243 guariti, 90 deceduti);

Enna, 288 (114 ricoverati, 104 guariti, 29 deceduti);

Messina, 362 (71 ricoverati, 138 guariti, 52 deceduti); ieri erano 370 (71 ricoverati, 130 guariti, 52 deceduti)

Palermo, 396 (58 ricoverati, 96 guariti, 31 deceduti);

Ragusa, 37 (3 ricoverati, 50 guariti, 7 deceduti);

Siracusa, 111 (36 ricoverati, 99 guariti, 25 deceduti);

Trapani, 71 (4 ricoverati, 63 guariti, 5 deceduti).