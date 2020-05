Itala, addio al giovane rapper “Gianni u Jamaicanu”

Stasera nel centro jonico di Itala,la tragica scomparsa alla prematura età di 25 anni del cantante rap GIOVANNI FRENI detto “Gianni u Jamaicano”,colto da malore nella sua abitazione.Incredulità e sgomento tra famiglia e amici avvolti da una cappa di dolore per un musicista e compositore di musica rap abile nel freestyle,molto gettonato in provincia di Messina.Benvoluto ed amato per il suo sorriso e per la sua vena artistica innata,tra gli altri spiccano questi messaggi su Facebook per il noto rapper:”Adesso da lassù continua a suonare e con quel tamburo fai ballare tutti gli altri angeli. Riposa in pace amico mio, ti porterò per sempre nel mio cuore”,ed un altro fa eco “Tu eri questo musica, passione per la vita…”.