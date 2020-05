Milazzo, guariti l’infermiera e il giovane da Londra

Un altra doppia lieta notizia per la comunità mamertina nel contesto epidemiologico sanitario.Si può dichiarare finalmente guarita l’infermiera milazzese di 55anni,R.R.,secondo caso dei cinque contagiati coinvolti dall’inizio della pandemia.Dopo il ritorno a casa del 70enne, è stata negativizzata pure l’infermiera dell’Irccs Centro Neurolesi “Bonino Pulejo”di Messina,che aveva contratto il Sars-Cov-2,nella stessa struttura dove lavorava e per questo motivo sottoposta al tampone rinofaringeo precauzionale.La donna sin dal primo momento seppur non presentava nessuna sintomatologia tipica da contagio le fu riscontrata la positività in data 25 marzo e da allora un calvario,sempre rimasta in regime di auto isolamento nella sua abitazione.Da oggi battuto il virus dopo il duplice esito negativo del test a 24 ore uno dall’altro,l’infermiera milazzese si può ritenere guarita.Vissuto con grande apprensione questo periodo di quarantena,psicologiacamente pesante,ma circondata dall’affetto della sua famiglia e dalla comunità in ansia,potrà quanto prima indossare il camice bianco in prima linea con i suoi colleghi per affrontare il decorso della curva epidemiologica.Stesso discorso riguarda il 26 enne barbiere milazzese N.I.,rientrato da Londra,che scoperta la positività il 16 aprile,ventuno giorni dopo esce così dal suo incubo.In quarantena obbligatoria in una struttura ricettiva milazzese lontano dai suoi affetti,gli è stato processato il duplice tampone negativo in 24 ore.Adesso può esultare al ritrovato stato di salute che comunque non aveva mai fatto temere in quanto paucisintomatico dal primo momento.Restano solo due anziani nel bilancio dei cinque milazzesi contagiati ma sono ricoverati nei Covid Hospital di Messina.