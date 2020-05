Milazzo, settimo anniversario di Tusa “Giuppy Black”

Sono passati 383 giorni dal pronunciamento delle motivazioni della sentenza dei giudici della Corte d’Appello di Genova,sette anni dal 2013 nella tragica notte del disastro al porto ligure,si commemora oggi il milazzese caduto nell’adempimento del proprio dovere,l’indimenticato Giuseppe Tusa,sottufficiale della Guardia Costiera.Dal suo trapasso ci resta il valoroso spirito di servizio militare di sottocapo di seconda classe in Marina ma soprattutto la musica,la consolle,i dischi,i vinili e il mixer come suoi inseparabili compagni di viaggio di una carriera di successo da Dj,nota nella movida della provincia e non solo.In arte “Giuppy Black”,aveva 30 anni,già allievo dell’Itis Maiorana,oggi ritorna nella mente di familiari,amici e dei milazzesi tutti.Ora in cielo tra gli angeli continuerà la sua passione di far ballare il Paradiso con le note della sua<<musica infinita>>nel ricordo di chi lo porta nel cuore.La mamma-coraggio Adele Chiello ancora sgomenta con la sua famiglia,in cerca di una giustizia,ha portato i fiori nella lapide di Giuseppe che guarda verso il mare.Rinviata a data da destinarsi,una S.Messa in suffragio per la sua memoria.