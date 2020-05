Milazzo, inciviltà in via G. Missori: invasione di materassi

Tante attività si fermano,quella degli incivili no.Si può uscire per gettare rifiuti ma non certo i materassi in strada,com’è successo da qualche giorno nell’ammasso posto in via G.Missori a Milazzo.Eppure non è l’unica discarica a cielo aperto,a cui sono sottoposti gli operatori ecologici in un lavoro straordinario,poiché i materassi accatastati vanno prima disinfettati per il pericolo diffusione del contagio da coronavirus.Uno spreco di risorse ed energie oltre al rischio sanitario.Emergenza inciviltà,un fenomeno che va inquadrato nel contesto del boom di ingombranti che assedia la città da tempo in ogni quartiere.Nello specifico,l’escalation è diventata virale nei social,con le cause attribuite al servizio ritiro rifiuti speciali ma il più delle volte per l’egoismo dei cittadini.Un invasione indecorosa sul suolo pubblico che non risparmia nessuno alle proprie responsabilità.