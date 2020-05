Altomonte, il Comune a sostegno delle attibità commerciali

Covid-19/fase 2, gli uffici comunali restano a disposizione (telefonicamente e via mail) per fornire ogni chiarimento utile sulle modalità di ripartenza in sicurezza delle attività commerciali cittadine.

A ribadire l’attenzione dell’Esecutivo Coppola è l’assessore alla cultura ed alle attività economiche e produttive Elvira Berligieri che coglie l’occasione per invitare tutto il mondo commerciale e produttivo, ricettivo e turistico a considerare l’istituzione pubblica locale a sostegno di quanti si stanno sforzando di ripartire.

A tal fine si può contattare l’ufficio comunale commercio via telefono 0981.948041 oppure via mail (altomonte.commercio@libero.it comune.altomonte.urbanistica@gmail.com vigilanza.altomonte@tiscali.it)