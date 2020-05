Wine not, come allenare il gusto in vista della Fase 2

Olio extra vergine d’oliva, pane, peperoncino, spezie, ingredienti di stagione, la semplicità è un piatto che dà soddisfazioni al gusto e all’olfatto e quasi sempre è a portata di dispensa. Provare per credere con WINE NOT, lo speciale tour enogastronomico domestico continua a suggerire piatti semplici, identitari e di classe da preparare a casa. Per chi si fosse perso i primi tre appuntamenti, niente panico, è tutto sui social.

Allenarsi a riacquistare il senso di quella convivialità che ci è tanto mancata in questi mesi di emergenza chiusi in casa. Resta, questo, anche e soprattutto a pochi giorni dall’avvio della cosiddetta fase 2, l’obiettivo dell’originale educational realizzato in quarantena, tra le mura di casa, dallo chef Ariha Hotel di Rende del Gruppo iGreco.

Cinque clip di proposte e suggestioni, di facile preparazione, illustrati in ambiente familiare ed accompagnati dai vini iGreco raccontati dal Sommelier Tommaso Caporale.

Dopo l’aperitivo basato sugli ingredienti semplicissimi come il pane, l’origano ed il peperoncino; l’antipasto con l’uovo alla contadina con peperoni, cipolla e alloro; e le tagliatelle integrali, fave, pancetta e finocchietto, il nuovo piatto preparato da casa dallo chef Natale Belmonte e dai prossimi giorni sulle pagine social del Gruppo iGreco sarà la tagliata di suino nero con cipolla rossa di Tropea e melagrana. Sarà abbinato al Masino, vino ricco e profondo dal colore rosso rubino intenso, 100% nero di Calabria. Si chiude con i biscotti della nonna al vino e alle mandorle abbinati al Gran Cuvée millesimato bianco, dal colore giallo limpido, al sapore fresco, morbido con una piacevole dolcezza risaltata dalle briose bollicine.