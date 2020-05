Barcellona Pozzo di Gotto: salvi due condomini da una fuga di gas

Tensione inverosimile intorno alle ore 12.30 in via Cavaliere Luigi Stilo Barcellona P.G.,per una fuga di gas dalla rete pubblica che alimentava diverse abitazioni di una palazzina condominiale.Dalle prime indiscrezioni,sembrerebbe originata dal cedimento del terreno su cui transita la condotta.Sul posto tempestivamente è intervenuto il locale Nucleo Radiomobile dei Carabinieri per fare evacuare l’edificio e portato in salvo due persone diversamente abili,di cui un uomo sulla sedia a rotelle.Subito dopo l’intervento del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Milazzo per la messa in sicurezza ed il controllo dell’edificio e delle zone adiacenti.