“Continueremo ad accogliere col sorriso negli occhi”

C’è qualcosa di bello che ci resta dopo questi mesi difficili di quarantena. Abbiamo riscoperto il calore degli affetti, i tempi lunghi, le tradizioni e quel senso dell’abitare all’interno di spazi domestici che hanno proprio nella cucina il loro cuore. Il nostro pensiero non si è mai allontanato dagli uomini e dalle donne della nostra squadra che, in Hotel e nel Ristorante, ha dovuto interrompere bruscamente un percorso. La cosa che ci è mancata di più sono stati gli abbracci e quel modo di accogliere l’ospite che da oltre 50 anni sono la nostra carta d’identità di famiglia. Noi, però, non abbiamo mai smesso di sorridere e continueremo presto ad accogliervi, con la mascherina certo ma sorridendovi con gli occhi.

È, stato, questo uno dei passaggi più importanti sottolineati da Laura Barbieri nel corso dell’intervista ad Altrama Italia, al termine della quale ha annunciato anche il riavvio ufficiale, il prossimo lunedì 1° giugno, delle attività dello storico Hotel-Ristorante Barbieri.

Con questo nuovo inizio – ha proseguito Laura Barbieri che ricopre anche Presidente della FIPE (Federazione Italiana Pubblici Esercizi) di Cosenza – eventi, ristorazione ed esperienze saranno organizzati negli spazi aperti delle nostre strutture e nei nostri giardini ed orti affacciati sulla Città d’arte d’Altomonte. Riconnetterci con la natura e con l’esterno, riparametrare le relazioni con gli altri – aggiunge – sarà più semplice e più sicuro. Il turismo esperienziale, declinazione che alla Famiglia Barbieri sta particolarmente a cuore, rappresenterà ancora una volta il valore aggiunto per accogliere, condividere e per ripartire in sicurezza e serenità.

Abbiamo fatto tesoro delle preoccupazioni e delle richieste dei nostri clienti con il quali siamo rimasti in costante contatto. Abbiamo accorciato le distanze con la tecnologia e consentito ai nostri clienti di continuare ad emozionarsi con i piatti e le conserve preparate secondo tradizione e stagione, un paniere ricco e ricercatissimo anche e soprattutto in questi mesi di quarantena, attraverso il frequentatissimo e-commerce della Bottega Barbieri.

In questa nuova fase – aggiunge Laura a nome della Famiglia Barbieri la Presidente – abbiamo deciso di dedicare particolare attenzione alle famiglie che hanno vissuto in maniera forte la difficoltà delle restrizione e soprattutto ai bambini che in questi giorni hanno dovuto contenere tutta la loro energia e la loro creatività esplosiva, frenando la loro voglia di sperimentare ed esplorare. Così come torneremo a ri-programmare – conclude – tutti gli appuntamenti che per forza maggiore sono stati rimandati come la convegnistica o i matrimoni. – (Fonte: Famiglia Barbieri/Altomonte (Cs) – Comunicazione Strategica Lenin Montesanto – Comunicazione & Lobbying)