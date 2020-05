Leni, donna positiva: famiglia di Lipari in quarantena per precauzione

Una donna originaria della Bielorussia,residente nel comune di Leni,rientrata il 20 aprile nel porto di Rinella nell’isola di Salina,dopo essere stata licenziata dal lavoro in provincia di Bolzano,è risultata positiva al Covid-19.La donna asintomatica,non presentava patologia e la positività è stata individuata con il tampone somministrato dai medici dell’Asp.La donna,da quanto trapela,non appena rientrata si era messa in quarantena e alla scadenza della stessa non ha atteso il risultato nuovamente positivo del test al quale era stata sottoposta,ed è uscita, entrando in contatto con delle persone.Per questo motivo in un ordinanza il Sindaco Montecristo di Leni,con la locale Compagnia dei Carabinieri,ha chiuso momentaneamente un attività commerciale dove la donna si era recata(un secondo esercizio dopo le verifiche è stato subito riaperto)e posto in quarantena,in attesa del nuovo tampone,una quindicina di persone con le quali la donna è venuta in contatto.La signora asintomatica,proseguirà l’isolamento nella sua abitazione di Leni,in attesa del nuovo tampone diagnostico.Anche il primo cittadino Giorgianni di Lipari,in un video messaggio ha annunciato:”E’ risultato dall’accertamento dei militari dell’Arma,un collegamento molto lontano della donna positiva di Leni con una famiglia liparese,quindi per eccesso di precauzione la metteremo in regime di quarantena”.