Milazzo calcio, Caragliano: “meritiamo l’Eccellenza”

Come si legge sulla “Gazzetta del Sud”, il tecnico del Milazzo, Nico Caragliano, parla di futuro in Eccellenza per la sua squadra (al momento terza in classifica nel girone C di Promozione):”Penso solamente che fino allo stop abbiamo fatto una buonissima stagione e se le cose dovessero finire qui il Milazzo sicuramente merita il salto di categoria.Certamente non sarà facile decidere per chi dovrà farlo,ma se nel prossimo comunicato si dovesse decidere di premiare la prima o le prime due,non va dimenticato che il Milazzo si è guadagnato la semifinale di Coppa superando fior di avversari e quindi ancora ha tantissime chance per andare in serie superiore”.