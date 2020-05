Milazzo: dalla caccia agli assembramenti alla polemica contro i commercianti

Nella fase 2 si passa nei social network dei milazzesi da una crociata contro gli assembramenti a ponente ad una protesta contro i commercianti per una presunta irrispettosita’ delle disposizioni di sicurezza individuale.Divampa una polemica on line da qualche giorno,stavolta avversa ai titolari e agli operatori degli esercizi commerciali.Il Dpcm che prevedeva dal 4 maggio l’apertura delle attività con l’utilizzo dei presidi di sicurezza quali guanti e mascherine per le operazioni di confezionamento e vendita di cibo e bevande da asporto,ha scatenato un boom di polemiche in quanto per i cittadini milazzesi in molti locali sia bar,rosticcerie,pizzerie e negozi di alimentari,regnerebbe una presunta cattiva abitudine del mancato rispetto delle regole igienico sanitarie nella somministrazione dei prodotti.Un vademecum che richiede massima sicurezza,che a detta della clientela milazzese sul piede di guerra è stato disatteso da gestori e addetti che manipolano merce con comportamenti superficiali e pericolosi per la potenziale diffusione del contagio.I commercianti si trovano in una situazione anomala,dalla comprensibile ricerca dei loro diritti per una pronta ripresa ad una condanna incontrollata che eccede via web.Una cautela sociale giustificata non sia però motivo di psicosi da discordie intestine.