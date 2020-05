Barcellona Pozzo di Gotto, una mucca “pazza” evade in Via del Mare

E’ di oggi una nuova “evasione” di animali al pascolo sul territorio urbano.Stavolta in Via del Mare a Barcellona P.G.,scorrazzava spaesata una mucca “pazza”,vagando in pieno giorno sulla carreggiata e rincorsa da una pattuglia del locale corpo di polizia municipale.Ma l’insolita passeggiata fuori porta ha sorpreso parecchi astanti e automobilisti,dato lo spropositato flusso nella trafficata circolazione stradale.

L’animale a spasso non ha causato nessun danno o incidente a persone e cose,ma c’è da appurare il controllo insufficente ed inadeguato dei proprietari per il potenziale pericolo nel tratto stradale.Un nuovo allarme che si presenta alle forze di polizia del Longano,che sono già sovraccarichi di urgenze e si sono trovati ad inseguire e bloccare la mucca all’interno dei magazzini Esa in contrada S.Andrea.Proprio due giorni fa a Spinesante sono fuggite due mucche da una mandria seminando il panico una verso il lido di Milazzo e l’altra intercettata a Caldera’,sempre con l’intervento provvidenziale dei vigili urbani del Longano.Non è la prima volta che degli animali vengono trovati ad invadere le strade così come accaduto a Milazzo a fine aprile.In quel caso ci fu l’intervento del dipartimento veterinario dell’Asp per l’abbandono constatato,poi risolto grazie all’adozione di Gigliopoli.