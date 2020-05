Coronavirus: crolla il contagio in Sicilia, sempre meno ricoveri e più guariti. A Messina oggi solo un nuovo caso, c’è un’altra vittima

Giornata storica in Sicilia. Oggi in tutta l’Isola, su 1.883 tamponi, si registrano solo quattro nuovi casi di coronavirus. Inoltre oggi si registra un altro boom di guariti, precisamente 151 in più rispetto a ieri.

Ecco il quadro riepilogativo della situazione, aggiornato alle ore 15 di oggi, così come comunicato dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale.

Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 105.017 (+1.883 rispetto a ieri), su 94.034 persone: di queste sono risultate positive 3.343 (+4), mentre attualmente sono ancora contagiate 1.911 (-151), 1.171 sono guarite (+151) e 261 decedute (+4).

Degli attuali 1.911 positivi, 249 pazienti (-38) sono ricoverati, di cui 15 in terapia intensiva (-1), mentre 1.662 (-113) sono in isolamento domiciliare.

A Messina e in provincia oggi si registrano un nuovo caso e un decesso per covid. Si tratta di un paziente di 68 anni, già affetto da altre patologie, deceduto al Policlinico di Messina. Dall’inizio dell’emergenza, a Messina e provincia, sono pertanto 53 in totale i decessi di persone affette da coronavirus. In città e provincia le guarigioni dal Covid-19 restano invece complessivamente 151, 38 delle quali di pazienti che erano posti in isolamento domiciliare.

Gli attuali positivi sono 354. I casi di coronavirus registrati dall’inizio dell’emergenza in città e provincia sono 558.

Questa la divisione degli attuali positivi nelle varie province:

Agrigento, 67 (0 ricoverati, 69 guariti e 1 deceduto);

Caltanissetta, 98 (13 ricoverati, 53 guariti, 11 deceduti);

Catania, 679 (59 ricoverati, 273 guariti, 95 deceduti);

Enna, 225 (32 ricoverati, 167 guariti, 29 deceduti);

Messina, 354 (63 ricoverati, 151 guariti, 53 deceduti); ieri erano 354 (64 ricoverati, 151 guariti, 52 deceduti);

Palermo, 376 (55 ricoverati, 37 guariti, 33 deceduti);

Ragusa, 37 (4 ricoverati, 50 guariti, 7 deceduti);

Siracusa, 53 (21 ricoverati, 159 guariti, 27 deceduti);

Trapani, 22 (2 ricoverati, 112 guariti, 5 deceduti).