Milazzo, flussi elevati nel porto: le Eolie chiedono garanzie

In merito all’appello arrivato dalle Isole Eolie,“Presidi sanitari in tutti i porti per raggiungere le Eolie:da Napoli a Reggio Calabria,da Messina,Milazzo a Palermo”,oggi poco dopo le 13 il Terminal aliscafi di Milazzo si presentava cosi’ come nella foto.Una richiesta nei giorni scorsi è stata lanciata dai sindaci Clara Rametta di Malfa e Marco Giorgianni di Lipari,a nome dei quattro comuni isolani.Per i due amministratori:”Nelle nostre isole,dobbiamo avere la garanzia che i turisti che sbarcheranno non siano contagiati.In oltre due mesi la nostra gente ha fatto dei sacrifici non indifferenti accogliendo i nostri appelli quotidiani e quindi occorrerà fare di tutto per evitare che il nostro arcipelago sia compromesso”.Stamattina nel porto di Milazzo si sono registrate lunghe code sotto il sole.Si spera in un servizio di controllo sanitario efficiente considerato il notevole flusso di viaggiatori tipico della stagione estiva e il grido d’allarme delle amministrazioni di concerto con i comitati sorti,albergatori,operatori turistici ed esercenti,sia accolto.