Milazzo, il manager La Bella a sostegno dei bar con “Bacardi”

Il noto Bar manager milazzese Danilo La Bella è stato selezionato dal team di “Bacardi”insieme ad altri quaranta barman(di cui quattro bartender siciliani)per la campagna anticoronavirus a sostegno dei bar.La nota azienda di produzione e distribuzione di alcolici ha promosso l’iniziativa“#Rais Your Spirits”(Solleva i tuoi spiriti) per incentivare in supporto per la movida dei bar flagellati dall’emergenza.La Bella già diplomato all’Aibes è un talentuoso artista dei cocktail noto in città per le diverse collaborazioni nelle migliori location del comprensorio mamertino.