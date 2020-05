Oggi è la giornata dell’infermiere

Oggi si celebra la giornata internazionale dell’Infermiere.Nursing Up Sicilia omaggia gli Infermieri che sempre più sono parte attiva e determinante del sistema sanitario, a garanzia della tutela del Diritto alla salute della collettività.La dimostrazione sostanziale durante l’emergenza Covid-19, ma non solo.Nonostante mille difficoltà, gli Infermieri non si tirano mai indietro. Gli Infermieri dimostrano coi fatti di saper fare, ma soprattutto di saper essere Infermieri, sempre, non solo in emergenza. Gli Infermieri, pilastro portante del sistema salute del globo intero, vivono la sofferenza altrui, soffrono insieme a chi sta male, in silenzio, portando sempre un sorriso, un abbraccio a chi lotta con la vita per la vita.Nursing Up Sicilia vuole salutare la giornata internazionale dedicata agli Infermieri, omaggiando i colleghi siciliani, ovunque si trovino, affidando per conto loro, ai media, questo messaggio per la cittadinanza:”Caro cittadino, Noi Infermieri non siamo eroi. Siamo uomini, donne che sempre e per sempre dalla tua parte ci troverai”.Ed anche Papa Francesco,all’inizio della Messa del mattino a Casa Santa Marta, ricorda la Giornata internazionale: “Preghiamo oggi per gli infermieri, le infermiere, uomini, donne, ragazzi, ragazze, che hanno questa professione, più di una professione, è una vocazione, una dedizione. Il Signore li benedica. E in questa tempo della pandemia hanno dato esempio di eroicità. E alcuni hanno dato la vita.Preghiamo per gli infermieri e le infermiere”.