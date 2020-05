Terme Vigliatore, stanotte arrestato un 29enne per spaccio di droga

Questa notte, i Carabinieri della Stazione di Terme Vigliatore hanno arrestato, in flagranza di reato, il 29enne M.D., già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.I militari della locale stazione, insospettiti dagli spostamenti dell’uomo e da alcuni movimenti notati nei pressi della sua abitazione, la scorsa notte, dopo un servizio di osservazione, hanno fatto irruzione in casa per effettuare una perquisizione domiciliare.Il 29enne avrebbe tentato di eludere i controlli nascondendosi sulla terrazza dell’abitazione, ma i Carabinieri lo hanno individuato e perquisito, trovandogli addosso un marsupio contenente droga. La successiva perquisizione dell’abitazione ha permesso di rinvenire e sequestrare complessivamente circa 40 grammi di marijuana, custodita in quattro buste in cellophane e già confezionata in dosi e circa 3,5 grammi di cocaina suddivisa in due confezioni. Sequestrati anche un bilancino elettronico di precisione, una termosaldatrice per il confezionamento dello stupefacente e denaro contante, in banconote di vario taglio, per un valore complessivo di 1.400 Euro, ritenuto provento dell’attività illecita.Il giovane è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ed al termine delle formalità di rito, come disposto dal Sostituto Procuratore di turno presso la Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto, è stato condotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari in attesa dell’udienza con rito direttissimo innanzi all’Autorità Giudiziaria di Barcellona.