Milazzo, donna nuda fa il bagno in Marina Garibaldi

Girava completamente nuda come se stesse credendo di essere inosservata.Così non è stato per la donna straniera,sulla quarantina,che ieri in tarda mattinata si aggirava completamente nuda sul lungomare della Marina Garibaldi,per poi scendere nella spiaggietta dell’arenile di levante.La donna probabilmente credeva di trovarsi in una spiaggia di nudisti,ma tra l’incredulità di tutti gli altri passanti,la donna senza veli si è fatta liberamente il bagno in mare.Gli occhi sbigottiti dei passanti hanno notato la donna,e dopo qualche commento hanno dato inizio alla segnalazione alle forze di polizia che sono da li’a poco intervenute.Gli agenti sorpresi hanno dapprima invitata a copririsi la donna e poi,una volta identificata le sono state contestate le responsabilità.Da indiscrezioni parrebbe si tratti di una straniera con patologie psichiche che vaga da tempo nel percorso tra Spinesante e Milazzo.Un altra storia di invisibilità,ma più volte la giovane avrebbe rifiutato le cure e il sostegno dei servizi sociali.