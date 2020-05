Barcellona Pozzo di Gotto, anziana sparisce a Spinesante: ricerche senza esito

Ore d’ansia si stanno vivendo da ieri sera nella zona di Spinesante a Barcellona P.G.,per la sparizione nel nulla della signora Lucia Manuri Mazzeo di 75 anni,sfuggita al controllo di una residenza per anziani dove era da pochi giorni ricoverata.La donna di cui si sono perse le tracce intorno alle 18.30 di ieri sembra soffrisse di patologie psichiche e si è allontanata in stato confusionale dalla casa di riposo,al momento della scomparsa aveva indosso un pantalone nero ed un maglioncino rosso.Appena scoperto l’allontanamento,è scattato l’allarme e subito allertato il locale Comando dei Carabinieri che dalle 19.30 sta battendo ogni fronte per coordinare le operazioni di ritrovamento della donna.L’avanzare del buio ha complicato le ricerche che sono proseguite comunque fino a tarda notte,anche con l’impegno di altre forze di soccorso e molti volontari del luogo.Setacciata tutta l’area senza lesinare alcun sforzo,perlustrate spiagge,terreni e le strade interne spingendosi fino al fiume Longano.Secondo alcune testimonianze,il fatto che la donna fosse parecchio agitata,lascia in apprensione i figli dell’anziana che vivono in Lombardia e hanno lanciato un appello su facebook per ricevere qualche segnale positivo e contattare in ogni caso le forze dell’ordine.Stamani ancora senza esito le indagini che stanno continuando con le massime risorse ma con il passare delle ore si teme il peggio.La scomparsa della donna porta alla mente altri due casi analoghi che angosciano il territorio barcellonese,da fine agosto scorso infatti non si hanno più notizie del 57enne Stefano Gemellaro e tre mesi dopo del 78enne Antonio Russo di Marchesana.