Bluff da Barcellona a Milazzo, mascherine a 50 centesimi introvabili

Come nel pieno della diffusione del Covid-19 le mascherine chirurgiche a 50 centesimi più iva,per un totale di 0,61 l’una,fissato dal decreto Conte a fine aprile,sono introvabili ovunque,sia facendo un giro a Milazzo che spostandosi a Barcellona e nel comprensorio della Valle del Mela,secondo varie segnalazioni raccolte,creando non pochi disagi.Addirittura ci sono farmacie che non le hanno mai ricevute oppure le hanno esaurite nel giro di un paio di ore vista l’enorme richiesta,anche se con lamentele per il minimo rincaro del prezzo originario.Se in alcune farmacie i carichi arrivano ma si dileguano per via dell’incessante richiesta e per la priorità alle strutture ospedaliere,c’è chi invece non li ha mai ricevuti,irreperibili perché i grossisti non consegnano a causa del prezzo imposto che non copre neanche le spese.Insomma la questione mascherine resta un bluff,se è vero che si abbassano le speculazioni dall’altro fronte la vendita sottocosto dei prezzi di mercato riduce i rifornimenti dei dispositivi indispensabili per tutti.