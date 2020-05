Coronavirus, giornata straordinaria per la Sicilia: nessun morto, 102 guariti e 8 soli nuovi casi su 1.792 tamponi

Questo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato alle ore 15 di oggi, in merito all’emergenza Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale. Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 112.929 (+1.792 rispetto a ieri), su 101.487 persone: di queste sono risultate positive 3.374 (+8), mentre attualmente sono ancora contagiate 1.760 (-94), 1.351 sono guarite (+102) e 263 decedute (0). Per un errore, ieri, è stato comunicato un decesso in provincia di Palermo, mai avvenuto. Oggi, invece, l’unico morto è nella provincia di Siracusa, quindi il totale dall’inizio dell’epidemia è sempre di 263. Degli attuali 1.760 positivi, 209 pazienti (-6) sono ricoverati – di cui 11 in terapia intensiva (-1) – mentre 1.551 (-88) sono in isolamento domiciliare. Il prossimo aggiornamento regionale avverrà domani. Lo comunica la presidenza della Regione Siciliana.

Catania 691 casi: 95 morti, 273 guariti, 59 ricoverati

Messina 308 casi: 54 morti, 196 guariti, 55 ricoverati

Palermo 372 casi: 33 morti, 146 guariti, 50 ricoverati

Enna 153 casi: 29 morti, 239 guariti, 20 ricoverati

Agrigento 49 casi: 1 morto, 91 guariti, nessun ricoverato

Caltanissetta 82 casi: 11 morti, 77 guariti, 11 ricoverati

Trapani 18 casi: 5 morti, 116 guariti, nessun ricoverato

Siracusa 50 casi: 28 morti, 163 guariti, 10 ricoverati

Ragusa 37 casi: 7 morti, 50 guariti, 4 ricoverati