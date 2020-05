La Banda Musicale “Giovanni Paolo II” rende omaggio alla Sicilia con il brano “Malamuri” (VIDEO)

La Banda Musicale “Giovanni Paolo II” di Olivarella, su invito del comune di San Filippo del Mela, ha voluto rendere omaggio alla nostra Sicilia attraverso l’esecuzione di “Malamuri” di Olivia Sellerio, tratto dalla colonna sonora originale de “Il Commissario Montalbano”. L’arrangiamento è stato eseguito dal Maestro Giuseppe de Luca e la voce è quella del mezzosoprano Silvia Pianezzola.

Il tutto si colloca all’interno de “Il Maggio dei Libri”, un’iniziativa nazionale sostenuta dal Centro per il Libro e la Lettura e dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, quest’anno giunta alla decima edizione e che, da qualche anno, vuole promuovere l’importanza sociale del libro.

I filoni tematici della campagna nazionale di lettura di quest’anno erano: scoprire se stessi, scoprire gli altri, scoprire il mondo. In un periodo di emergenza sanitaria come questo, in cui spesso ci sentiamo distanti l’uno dall’altra, questo non può che essere un pretesto per lavorare insieme e sentirci uniti (pur restando a casa).

Nel video è presente inoltre l’intervento di Giovanni Mancuso con la sua poesia “Sicilia bedda”, accompagnato dalle note della Maestra Maria Catena Giunta. Il montaggio video e audio è stato curato da Marco Crisafulli e Samuele Gitto. La Banda dell’Associazione Culturale Musicale Turistica “Giovanni Paolo II” è composta da circa 35 elementi ed è diretta dal M° Giuseppe De Luca.

Nel video vediamo la banda al completo divisa in sezioni: OBOE: Alberto Cambria FLAUTI: Marco Crisafulli, Emanuele Crisafulli, Emanuela Mancuso, Gemma Pellegrino, Claudia La Rocca CLARINETTI: Gaetano De Mariano, Federica D’amico, Dominique Trifirò, Salvatore Amante, Giuseppina Ferranti, Antonino La Malfa, Giulia De Gaetano, Giulia Giamboi, Marco Criscione CLARINETTO BASSO: Domenico Mendolia, SASSOFONI CONTRALTI: Anita Milici, Federica Giardina SASSOFONO TENORE: Pippo Calogero TROMBE: Francesco De Gaetano, Vincenzo Cambria, Samuele Gitto TROMBONE: Stefano Cafarelli EUFONIO: Giuseppe Pantè BASSO TUBA: Antonio Castellano PERCUSSIONI: Davide Nastasi, Francesco Smedile, Marco Gitto, Samuele Cipriano, Emanuele Donato PIANOFORTE: Maria Catena Giunta