Barcellona Pozzo di Gotto, nuovo allarme mucche al pascolo

Sorpresa nuovamente per la comunità del litorale barcellonese,una mucca al pascolo da stamattina in via Spinesante,in assoluta azione solitaria.Incuriosisce come lo stesso bovino è stato avvistato un paio di ore dopo nuovamente a spasso in Piazza delle Ancore, in località Calderà. Richiesto l’intervento di una pattuglia del locale corpo di polizia municipale che ha provveduto a bloccare l’animale.Tuttavia non si è verificato,per fortuna,nessun danno alle persone o cose,ma si tratta dell’ennesimo inadeguato controllo dei proprietari che fa registrare un potenziale pericolo nel centro urbano.Un allarme per le forze dell’ordine, già sovraccaricate da urgenze municipali sul territorio del Longano. Recentemente infatti,gli stessi agenti sono state costrette ad inseguire e bloccare una mucca all’interno dei magazzini Esa in contrada S.Andrea e sempre a Spinesante altre due mucche fuggirono dalla mandria seminando il panico,una verso il lido di Milazzo e l’altra intercettata sempre a Calderà.In un altro caso nel mese scorso nella riviera di Milazzo,intervenne il dipartimento del servizio veterinario per intercettare altre due bestie che girovagavano per strada.