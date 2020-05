Merì, non si arresta il fuoco: fiamme in Piazza talia 90

Non stenta a placarsi la forza dello scirocco e con essa il sospetto dell’innesco della mano dell’uomo.In seguito agli spaventosi roghi propagatisi negli ultimi giorni nelle aree dai Peloritani ai Nebrodi,nel primo pomeriggio di oggi si è sviluppato un grosso incendio nel piccolo comune di Meri’,in prossimità di piazza Italia 90,dove bruciano diversi ettari di vegetazione e la copertura dell’adiacente Palazzetto dello sport.Intervenuti prontamente il Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Milazzo ed il personale della Protezione civile sezione Club Radio CB-An del Longano per spegnere le fiamme.L’area è circoscritta dai locali militari dell’Arma che stanno vagliando le prime ipotesi sull’accaduto,originato pare da un terreno confinante.Presenti i componenti della giunta Bonansinga per accertarsi della situazione,anche se per fortuna non si rilevano danni alle persone,scongiurata una tragedia vista la centralità del sito comunale.