Milazzo, nudo in strada manifesta incandescenza: bloccato dai Carabinieri

Nudo e evidentemente fuori controllo si è reso protagonista di una vera e propria manifestazione di escandescenza,ieri sera intorno alle ore 19 in via Onorevole Luigi Fulci nella frazione S.Pietro di Milazzo,dopo essersi introdotto in un abitazione prospiciente il locale campo sportivo.Si tratta di un giovane originario di Olivarella,in evidente stato confusionale con patologie mentali pregresse,che dapprima ha preso di mira un abitazione,inveendo in modo prorompente contro i proprietari ed allontanato in strada,davanti a numerosi passanti che cercavano di calmare la sua furia di assoluta alterazione psicofisica.Pronunciava ad alta voce frasi sconnesse con impulsi distruttivi e si è denudato completamente strappandosi i vestiti che indossava,per poi financo salire su un muretto e arrampicarsi su un filo dell’energia elettrica in preda ad un violento stato di follia.Un altro ragazzo di colore,ha inveito su di lui forse per placare i suoi gesti,colpendolo ripetutamente ma il giovane era fuori di senno,in grave stato emotivo e non percepiva nulla.Si è quindi richiesto l’intervento di una pattuglia della locale Compagnia dei Carabinieri che a fatica lo ha immobilizzato ed affidato alle cure dei sanitari sopraggiunti sul posto per trasferirlo al vicino nosocomio “Fogliani”,dove è stato prontamente sottoposto al tso.Da indiscrezioni,pare che il giovane in passato abbia perso il lavoro in una ditta di trasporti e proprio pochi giorni fa in prossimità dello stesso rione in un altro raptus si era spogliato in strada imprecando frasi senza senso e procurandosi lesioni.Purtroppo questi comportamenti con disturbi parossistici sono sintomi episodici che colpiscono molti giovani dovuti ad erronea trasmissione dell’impulso nervoso.