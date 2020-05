Enel, lavoratori scendono dalle ciminiere

Enel, impiego immediato dei due lavoratori fino alla fine dei lavori della ditta e sottoscrizione di un protocollo tra Enel, Istituzione e sindacati volto a garantire l’impiego dei lavoratori storicizzati. La proposta è stata accettata dai lavoratori che sono scesi dalla ciminiera della ex centrale.

A darne notizia è l’Assessore al Lavoro, Tatiana Novello esprimendo soddisfazione per la risoluzione della questione seguita ad una ininterrotta attività di mediazione tra le parti da parte dell’Amministrazione Comunale.

Anche a nome del Sindaco Flavio Stasi la Novello rinnova il ringraziamento ad Enel SpA per la disponibilità e la volontà di dialogo in questa complicata trattativa e alla CGIL Pollino-Sibari-Tirreno, per il suo fondamentale intervento nel raggiungimento dell’obiettivo e alle forze dell’ordine impegnate a presidiare il sito in questi giorni.

È stata garantita la incolumità dei lavoratori, la sicurezza della centrale e rafforzata la partnership tra l’Azienda, le organizzazioni sindacali confederali e l’Istituzione. Sarà costituito un tavolo per la sottoscrizione di un protocollo atto a definire strumenti a garanzia dei lavoratori. L’ulteriore obiettivo raggiunto garantirà l’impiego di maestranze locali ed il monitoraggio dello stesso, con particolare riguardo ai lavoratori storicizzati.