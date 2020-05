Milazzo, disservizi Enel: piana in tilt

Gravi disagi da oggi pomeriggio nella Città del Capo, che subisce l’interruzione dell’ energia elettrica in diverse zone centrali. La situazione più allarmante nelle frazioni della Piana e soprattutto per la funzionalità operativa del nosocomio Fogliani di contrada Grazia, che sta procedendo la sua attività utilizzando con durata limitata un gruppo elettrogeno di emergenza, a causa di otto cabine della media tensione dello Spazio Enel Partner di Milazzo andate in tilt. Si è riscontrato un duplice guasto con interventi di scavo tra Olivarella e adiacenti al presidio ospedaliero mandandolo in blocco. In corso lavori per ripristinare il disservizio e rimettere in moto i servizi di una vasta utenza ancora al buio, specialmente dei degenti ricoverati nella struttura ospedaliera.