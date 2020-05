Rodì Milici e Furnari: incendi da stanotte

Purtroppo anche stamani il distaccamento provinciale dei vigili del fuoco sono stati impegnati a Messina e in provincia per spegnere alcuni focolai accesi. In particolare, alcune squadre di terra sono state impegnate in un incendio dalle prime ore del mattino intorno alle 6 nelle contrade montane tra Trazzera e Leto nel comune di Rodì Milici che continua a bruciare da stanotte. Intorno a mezzogiorno, le operazioni sono passate al locale corpo forestale che procede alle fasi di spegnimento. Per fortuna la morsa del fuoco non ha interessato le abitazioni ed i ricoveri di animali che circondano la zona boschiva, florida di sterpaglie e rovi. Al lavoro da stamatina pure nel territorio collinare di Furnari, anche qui un focolaio alimentato dalla burrasca notturna, che oltre ad una pericolosa caduta di pali dell’illuminazione, non riscontra nessun disagio per la popolazione,però i danni per le grosse porzioni di macchia mediterranea sono incalcolabili.