Santa Lucia del Mela: roghi spenti in due contrade

Ieri mattina due vasti roghi hanno interessato il territorio luciese, in concomitanza nelle contrade Giordana e S.Giuseppe, devastando la vegetazione delle campagne anche a causa del forte scirocco che ha funestato i giorni scorsi. Panico nella popolazione che si è messa in fuga dalle case riversandosi per strada, poiché le fiamme hanno lambito alcune abitazioni e diversi casolari di animali, avvolti per lungo tempo da un fumo denso. Le dimensioni estese dei due incendi senza controllo si sono propagate fino alle 16, domato grazie al distaccamento dei Vigili del fuoco di Milazzo intervenuti dopo l’encomiabile prima fase di spegnimento dei volontari della locale protezione civile, diretti dall’amministrazione Sciotto in prima linea dalle prime ore dell’emergenza. Indagini sono immediatamente partite dai militari dell’Arma della locale stazione per verificare l’origine dei due inneschi di fuoco, che poteva far incrementare il bilancio dei danni.