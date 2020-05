Milazzo: Costume & Società per un ristoratore milazzese a Roma

Nuovo riconoscimento della rubrica del Tg2 Costume & Società per il ristoratore milazzese Felice Salvadore, noto alle cronache per il suo recente singolare appello alle istituzioni sulla paralisi della ristorazione, della sua osteria con cucina “Un angolo di Sicilia”, nel quartiere Prati a Roma.

L’imprenditore mamertino, trasferitosi da più di un decennio con i suoi cari nella capitale, dopo una tradizione familiare con una trattoria sulla cortina del porto, ha accolto nuovamente le telecamere di Rai 2 proprio per verificare nel servizio odierno in onda alle 13.30, le nuove linee guida governative, dall’igienizzazione al plexiglass per il distanziamento di un metro tra i tavoli che riduce notevolmente i suoi spazi interni ed esterni. In cucina l’infaticabile cuoca e moglie Vincenza Bellamacina, accompagnata per l’occasione dal famoso Chef della Rai Alessandro Circiello, per esaltare le prelibatezze siciliane del ristorante made in Milazzo. La location molto amata dalla clientela per i sapori genuini con i prodotti della nostra terra, si era tenuta a galla con il suo rodato staff ( i figli Tindaro con Julietta e Angelo ed il cognato Cosimo), mediante il delivery prima e il take away dopo. Il titolare Salvadore nel suo intervento rigorosamente in mascherina, sprizza gioia dai suoi occhi: “E’ bello ritornare dopo questi mesi a lavorare con tanta voglia, serietà e trasparenza”. Ma per lui ora è un nuovo inizio, perché oltre ai ricavi, il coronavirus gli aveva tolto la socialità quotidiana “ Mi mancava soprattutto il dialogo con le persone”.

