Nota del Prof. Fogliani per la sanità tra Milazzo e Barcellona

Tiene banco nel comprensorio il comitato a difesa dell’ospedale di Barcellona P.G., a pochi giorni dalla sua costituzione. Autorevole intervento in merito del professionista milazzese prof. Vincenzo Fogliani, figlio del compianto Giuseppe a cui è intitolato il nosocomio di Milazzo. Il medico esprime una concreta e personale proposta al presidente dello stesso comitato Enzo Correnti. Il prof. Fogliani, che da tempo sente la necessità di esprimere ed evidenziare in un pubblico dibattito alcune osservazioni sulla sanità territoriale ed ospedaliera della zona tirrenica della provincia, lamenta lo scarso coinvolgimento degli eletti del popolo, sia di livello comunale, regionale e nazionale, che si sono schierati soprattutto su una visione politica ristretta e poco costruttiva. In una nota spiega: “Sono stato sempre indotto a pensare che un mio contributo fosse ormai inutile dinnanzi ad argomenti e situazioni già predefiniti, senza alcuna discussione in merito. Sopraggiunta la pandemia, le problematiche sanitarie sono state affrontate nella logica emergenziale e condite da articoli giornalistici di parte o prese di posizioni nella logica del proprio orticello, perdendo di vista operatori, esperienze, visione unitaria della sanità ospedaliera, con il solo obiettivo dell’auto affermazione.” Per tali ragioni, il prof. Fogliani chiede al presidente Correnti di presiedere un comitato in difesa dei presidi di Barcellona e Milazzo, servendosi dei supporti umani e tecnici più opportuni. Conclude: “Sono certo che finalmente, si giungerà ad una programmazione logica e condivisa, nel ricordo delle due persone che, nella storia, hanno ideato e voluto un sistema ospedaliero efficiente ed unitario: mi riferisco al sen. Carmelo Santalco e al Dott. Giuseppe Fogliani.”