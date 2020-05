Milazzo, Dog Day: al via la prima edizione fotografica “Musi in posa”

L’organizzazione del Dog Day di Milazzo, giunto alla sua settima manifestazione, ma impossibilitata a svolgersi in piazza per via delle restrizioni in materia di eventi, indice la prima edizione del concorso fotografico “Musi in posa”, un contest alternativo di libera e gratuita partecipazione a cui possono partecipare fotografi professionisti, dilettanti e amatori cinofili. Un progetto che prevede fino al mese di settembre 2020 un primo premio di mille euro e, nato per raccontare con immagini la gioia di avere un cane, il fedele amico dell’uomo. La sesta edizione dello scorso 2 giugno 2019 in Marina Garibaldi, riuscì a coinvolgere ed ospitare centinaia di animali d’affezione. Sulla pagina facebook del sito Dog Day un video celebrativo con diversi consensi, per maggiori dettagli sul regolamento del concorso è possibile consultare: https://www.dogday.it/il-concorso-fotografico/