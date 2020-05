Milazzo, ripristino corsa Napoli-Eolie

Da mercoledì 3 giugno, data prevista per il via libera allo spostamento tra regioni, l’amministrazione Giorgianni di Lipari punta all’immediato ripristino del collegamento in nave della linea Napoli- Eolie- Milazzo e viceversa, si sollecitano i vettori per una corsa ritenuta fondamentale per consentire l’arrivo dei turisti, in particolare ai proprietari di residenze estive nell’arcipelago, che stanno lentamente riaprendo le loro abitazioni. Intanto l’agenzia Liberty Lines rafforza i collegamenti con gli aliscafi, sono stati infatti inseriti due collegamenti da Milazzo alle ore 11.30 e per Milazzo alle 12.30, in proseguimento da Rinella (S.Marina Salina). In tema di trasporti marittimi, da sottolineare l’incremento al cinquanta per cento della capienza a bordo dei passeggeri, dettata dall’ordinanza del presidente on. Musumeci, che il prossimo lunedì 8 giugno incontrerà a Palermo i sindaci delle isole minori siciliane. Infine, secondo i dati del presidente dell’Autorita’ di sistema portuale dello stretto dr.Mega, dal porto di Milazzo verso le Eolie sono transitati nel 2019 un milione 116 mila passeggeri, ed in questi ultimi giorni post lockdown si riscontrano sostanziali movimenti di flussi per le sette isole dell’arcipelago per programmare le vacanze.