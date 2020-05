Barcellona Pozzo di Gotto, si indaga sulla moglie di Russo a “Chi l’ha visto”

Servizio serale di “Chi l’ha visto”, la storica trasmissione in onda su Rai 3 è tornata a Barcellona P.G., per la scomparsa dell’ ex ristoratore 78 enne Antonio Russo, scomparso nel nulla lo scorso 29 novembre dalla località Marchesana. Stasera si è trattata l’indagine a carico della moglie Anna Santa Catanesi, di 76 anni, infermiera a riposo, già con gravi analoghi precedenti, accusata di omicidio e distruzione del cadavere di suo marito. Fin dalle prime battute, le ricerche delle forze dell’ordine si concentrarono maggiormente lungo il greto del torrente Patrì, da Terme Vigliatore fino ai comuni collinari di Protonotaro e Rodì Milici. Il pensionato non fu mai trovato e risulta ancora tra gli scomparsi, seppur una telecamera stradale nelle vicinanze della sua abitazione lo inquadrava alle 16 in direzione nord verso Barcellona P.G., nei momenti prossimi alla sparizione in uno stato psicofisico alterato. La Procura di Barcellona P.G. ha avviato un’inchiesta, ipotizzando il reato di omicidio e di distruzione di cadavere a carico della donna. Nei prossimi giorni saranno effettuati accertamenti irripetibili sulle due automobili di proprietà dell’indagata e della figlia Pina Azzena, sequestrate dai carabinieri della Compagnia del Longano. Ancora al punto di partenza le notizie sulla scomparsa del 57 enne Stefano Gemellaro, un altro caso barcellonese seguito dal programma, senza sostanziali sviluppi dallo scorso 28 agosto.