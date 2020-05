Furci Siculo, ferito il pensionato precipitato in un dirupo

Ieri mattina si è verificato un grave incidente nelle campagne di Furci Siculo. Intorno alle 10.30 un anziano del posto, A. S., 71 anni, è precipitato in una scarpata mentre si trovava nel suo terreno agricolo a monte della frazione Calcare. Il pensionato era insieme alla moglie quando avrebbe perso l’equilibrio cadendo nella scarpata sottostante, adiacente al vallone Fondacalasi, ruzzolando da un’altezza di circa 7-8 metri e rimanendo immobile a terra. A dare l’allarme è stata la donna, che ha percorso alcune centinaia di metri a piedi e ha chiesto aiuto ad un uomo che si trovava in un orto, precipitatosi sul posto prima di tornare a casa e chiamare immediatamente i soccorsi, visto da solo non poteva dare manforte al ferito. A Calcare sono arrivati poco dopo l’ambulanza del 118 della postazione di Santa Teresa e i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Letojanni: gli operatori sanitari guidati dal medico Francesco Galimi e i pompieri diretti dal caposquadra Roberto Merlino hanno lavorato a lungo per raggiungere e imbragare l’anziano e condurlo sulla strada tramite un piccolo sentiero, non senza difficoltà vista la zona impervia, per poi caricarlo sull’ambulanza e condurlo al Policlinico di Messina. Nella caduta il 71enne ha riportato sospette fratture alle gambe, un trauma al torace e una ferita alla testa da cui ha perso copiosamente sangue. Le sue condizioni non sono comunque particolarmente gravi.