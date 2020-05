Milazzo, Food e Beverage dà il via alla ristorazione

Al Municipio di Milazzo, l’ufficio tecnico è al lavoro per analizzare le domande dei ristoratori che hanno presentato le planimetrie con l’ampliamento del suolo pubblico a disposizione della propria attività. Ragionevolmente entro il prossimo fine settimane arriveranno le autorizzazioni. Sul rilancio del comparto ristorazione parla Stefano Scibilia, presidente di Milazzo Food & Beverage: “Certo non sarà semplice ritornare ad ospitare i clienti con la stessa convivialità di qualche mese fa. Confidiamo nel comune per ricevere il via libera all’ampliamento del suolo pubblico per attenuare la perdita dei coperti”

Una fase transitoria che si supererà con la collaborazione di tutti, a cominciare dagli avventori che devono evitare assembramenti e, comunque, applicare il buon senso quando si frequenta un locale.” L’estate è alle porte, siamo convinti che insieme ai clienti potremo superare questo momento e approdare alla fase 3, ovvero il pieno ritorno alla normalità.”

Il percorso intrapreso dai locali per ristorazione con le varie misure intraprese, si concilia con quello degli storici negozianti del centro che da lunedì hanno anche loro riaperto al pubblico con una prima protesta verso il Comune, reo di aver fatto partire un cantiere stradale limitante per la loro ripartenza, che tra tante ombre rivede uno spiraglio di luce con la graduale fiducia della clientela.