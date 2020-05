Novara di Sicilia, aggiudicato il restyling del teatro “Casalaina”

Aggiudicazione definitiva della ristrutturazione messa a norma ed innovazione tecnologica dello storico Teatro comunale “Riccardo Casalaina”. I lavori saranno eseguiti dalla ditta “Aveni srl” di Barcellona P.G., che ha presentato un ribasso di oltre il 33 per cento, per un importo netto superiore a 106 mila euro. La Regione ha stanziato per questo intervento di restyling 227 mila euro, a fronte dell’Amministrazione Bertolami di 300 mila euro. Con questo intervento si potrà procedere alla sistemazione dei palchetti e alla ristrutturazione del palcoscenico, poi ad opere di messa in sicurezza, abbellimenti interni e nuovi colori, si potranno ripristinare le parti di intonaci e rifiniture in pessime condizioni e ristrutturare la copertura, con l’incarico per la progettazione esecutiva è stato affidato all’ing.Ferrara. Al contempo nella frazione Badiavecchia nel comune di Novara di Sicilia si è proceduto al bando per la manutenzione straordinaria della Chiesa di S.Maria La Noara, da tempo interessata da infiltrazioni, si tratta di lavori esigui esclusi dall’appalto principale, inclusa una perizia di variante per un importo netto di oltre 79 mila euro, realizzato dalla ditta “Moba srl” di Patti. L’assessorato regionale alle infrastrutture ha disposto un bando sollecitando l’esecutivo comunale ad attivarsi per sfruttare successivamente un decreto di finanziamento di 217 mila euro. La manutenzione dell’antica Chiesa è ormai all’orizzonte.