Roccalumera: riuscito l’intervento ad Hannover per Angelica

La madre di Angelica, la pallavolista uscita ieri dalla terapia intensiva, dopo il delicato intervento del 20 maggio nel centro specialistico tedesco di Hannover, ha voluto esternare sui social la sua commozione per il primo traguardo raggiunto: “La tua grande vittoria, la mia immensa gioia ??Volevo condividere con tutti quelli che ci hanno sostenuto e che fanno il tifo per lei che oggi Angelica è uscita dalla terapia intensiva. Ma come avrei fatto con le infermiere con il mio inglese barcollante se non avessi tradotto tu?”. L’operazione è stata possibile grazie alla raccolta di oltre 100mila euro a cui hanno partecipato in migliaia da tutta Italia e anche dall’estero. Una straordinaria gara di solidarietà in un momento difficile a causa del Covid. Dodici lunghe ore di lavoro per l’equipe specializzata dell’International Neuroscience Institute, necessarie a rimuovere il male contro cui Angelica ha sempre lottato fin dal suo primo intervento al Policlinico di Messina lo scorso febbraio.