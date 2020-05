Barcellona Pozzo di Gotto, bovini e caprini liberi nelle zone balneari

Prosegue l’invasione incontrollata di mucche al pascolo sul litorale di Cicerata di Barcellona P.G., dove intorno alle ore 10, un branco di bovini sfuggiti al controllo del mandriano sono evase sui terrapieni dell’arenile alla foce del torrente Idria in azione massiccia tra lo stupore di molti residenti e passanti. Da un altra segnalazione, sempre negli stessi momenti avvistati sul tratto di Spinesante capre e pecore occupare indisturbate l’area, mentre sulla spiaggia una corsa libera di cavalli nonostante già si inizia a scendere a mare considerata una temperatura domenicale da canicola estiva. Si ripresenta quindi questo fenomeno allarmante che dura da anni in più punti della riviera di ponente, non più una sorpresa pure per nella zona balneare di Caldera’ fino a Milazzo. Per fortuna per questi “assembramenti” selvaggi ed abusivi, sono stati scongiurati incidenti a persone o cose e, non è stato richiesto l’intervento delle forze dell’ordine per controllare la viabilità. Recentemente invece più volte gli agenti furono chiamati a straordinarie operazioni di recupero di animali per salvaguardare l’incolumita’ di tutti.