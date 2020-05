Milazzo, al Tono spettacolare visione di uno squalo verdesca

Spettacolare visione, intorno alle 13.40, nello specchio d’acqua prospiciente la Ngonia del Tono di Milazzo dello sbarco di uno squalo verdesca, un esemplare maschio di 1,5 metri circa. Si tratta di uno squalo presente nelle nostre acque, abituato a vivere in profondita’, ma innocuo per l’uomo. Il pesce nel primo pomeriggio è stato avvistato a circa 15 metri dalla battigia da qualche bagnante e soprattutto da decine di curiosi,che si sono avvicinati o anche assiepati da ogni punto dei terrapieni, attirati dal tam tam e, tanti bambini hanno potuto vedere l’esemplare da vicino. Un sub ha provato invano a raggiungerlo. Tali scoperte sono da intendere come dei laboratori didattici importantissimi per i bambini che hanno la possibilità di vedere e conoscere questi splendidi animali, per poterli amare e nel loro futuro proteggere. Da bandire invece atti scellerati di predatori che recuperano dalle loro carcasse le mascelle e i denti, come accaduto lo scorso dicembre nello stesso lido di ponente, per arricchire soggetti “collezionisti” mettendo in risalto un percorso ancora da approfondire. In passato i pescatori professionisti andavano a cercarli di proposito con i palangari volgarmente conosciuti come “conzi” ma per usi assolutamente legali.