Milazzo, iniziata la pulizia delle spiagge a Ponente

Come anticipato dal Sindaco Giovanni Formica in un video messaggio diffiuso nei social network, inizia ufficialmente la pulizia straordinaria della riviera di ponente. Gli operai della ditta Supereco che si è aggiudicata l’appalto, sono partiti dalla via Torretta della frazione Bastione al confine con Barcellona P.G.,e si avvieranno verso la Ngonia del Tono. Proprio nell’arenile dell’antica Tonnara, nel corso di questa settimana, sono stati già rimossi numerosi sacchi di legni e materiale plastico depositati dal mare e raccolto dai volontari del luogo. Ne rimangono una parte minore che verrà rimossa nel giro di pochi giorni. I sacchi erano troppo pesanti e la ditta ha avuto non poche difficoltà a spostarli al punto da utilizzare un escavatore che però in alcuni punti non è riuscito ad arrivare. L’opera di bonifica e ripristino del litorale riprenderà nuovamente domani, si registrano infatti elevati cumuli di pattume tra incuria e disservizi pregressi.