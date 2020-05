Pace del Mela, Giammoro al buio: presto nuovo impianto

In corso di sistemazione la riparazione dell’impianto elettrico, anche se le sue condizioni sono datate del 1965, per le strade rimaste al buio nella frazione Giammoro di Pace del Mela. A causare il disservizio un guasto all’impianto di pubblica illuminazione che ha fatto riscontrare ripetuti ammanchi di energia elettrica pure nell’arteria più trafficata di via Nazionale e anche nelle vie Libertà e Saini. Per cercare una soluzione all’oscurità ripetuta, verifiche in atto tra contrada Catenella fino al confine di Ponte Muto, con incarico affidato ad una ditta. Nelle prossime sere alcuni tratti dell’impianto potrebbero restare parzialmente al buio poiché’ alimenta tutta la zona adiacente la Chiesa di Santa Maria del Rosario, a causa di un anomalia registrata nel contatore di piazza Mons. Ricciari che sarà controllato dai tecnici dell’Enel. In passato si erano verificati analoghi funzionamenti irregolari, ma dal Comune di Pace del Mela giungono rassicurazioni per la realizzazione di un nuovo impianto di cui è stato già avviato l’iter amministrativo per la risoluzione definitiva del problema sull’intero territorio comunale.