San Filippo del Mela, scoperto morto in casa: da 5 giorni non si vedeva

Macabro rinvenimento nelle prime ore della mattinata di un corpo esamine in un abitazione della frazione Olivarella di San Filippo del Mela. Dalle prime ricostruzioni, i vicini dichiarano che non vedevano l’uomo di circa 50 anni da diversi giorni. Chiamati i Carabinieri della locale Compagnia, anche per il cattivo odore che fuorisciva dalla casa, è stato così scoperto il corpo privo di vita, deceduto verosimilmente per un malore, riverso per terra all’interno del bagno. Sulla salma dell’uomo che a quanto pare viveva da solo, è sopraggiunto l’arrivo del medico legale per provvedere ad un esame autoptico.Indagini in corso dei militari dell’Ama che stanno ascoltando diverse persone per appurare le dinamiche. Recentemente in zona Oreto a Barcellona P.G., era accaduto un caso analogo,il decesso avvenne per cause naturali.