Milazzo, Iter sbloccato per la donazione della Raffineria al Fogliani

Il post energenza sanitaria da virus Covid-19 ha fatto finalmente sbloccare l’iter sulle dieci postazioni di terapia intensiva che la Raffineria di Milazzo aveva donato al nosocomio “Giuseppe Fogliani” di contrada Grazia, per fronteggiare la curva epidemiologica. Da certosini accertamenti, parrebbe che l’attrezzatura dell’ipotetico nuovo Covid reparto sia in fase di allestimento e si registra un chiarimento dai vertici della Ram. L’azienda petrolifera aveva messo disposto la somma di 400 mila firmando una convenzione con la dirigenza Asp Messina e Sicindustria. La Ram avrebbe dovuto acquistare l’attrezzatura sulla scorta delle indicazioni dell’azienda sanitaria. Un tecnico dell’Asp ha visitato il reparto di Rianimazione mamertino per verificare lo stato dei locali e individuare i lavori da realizzare per ospitare l’attrezzatura. Il direttore Asp conclude il prossimo obiettivo raggiunto: “Abbiamo deciso di attendere in modo da scegliere i top gamma che nel momento caldo non erano tutti disponibili e avremmo dovuto accontentarci con quello che offriva il mercato. Oggi potremo ottenere un beneficio più grande e grazie alla donazione della Ram a Milazzo avremo un reparto totalmente nuovo e all’avanguardia”. Sui tempi di realizzazione però non ci sono ancora precisazioni.